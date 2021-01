Une pétition de plus de 7 000 signatures pour protéger les femmes autour du parc du Cinquantenaire

Victime d’une agression sexuelle vendredi dernier aux abords du parc du Cinquantenaire, Carla a été choquée par les propos tenus par le policier qui a enregistré sa plainte. Elle a lancé une pétition pour que la police soit plus présente aux abords du parc, et plus généralement pour protéger les femmes face à ces tentatives de viol et d’agression sexuelle.

Carla, originaire de Barcelone, explique ainsi avoir été agressée verbalement et physiquement par un homme, vendredi derniers vers 21h00 dans une rue adjacente au parc du Cinquantenaire. Elle a porté plainte dès le lendemain auprès d’un commissariat de la zone de police Montgomery, mais elle explique avoir été choquée par les propos du policier qui enregistre sa plainte. “Ah oui, ce genre de choses se passent souvent dans ce coin-là”, a-t-il répliqué à Carla. Cette dernière a lancé samedi dernier une pétition pour demander le renforcement de la sécurité dans le quartier.

Cette pétition compte plus de 7 000 signatures en moins d’une semaine, confirmant l’intérêt pour cette sécurité renforcée aux abords du parc du Cinquantenaire.

Ilona est l’une de ces signataires : victime d’une tentative de viol voici un an dans le quartier, elle réclame la présence plus importante de caméras et de lumières pour garantir une certaine sécurité, principalement lorsque l’obscurité se fait plus importante.

Le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR) indique avoir pris connaissance de cette pétition, et admet que le parc devrait être mieux éclairé. Il va prendre contact avec la Régie des Bâtiments pour améliorer l’éclairage dans le parc et ses abords.

