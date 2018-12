Telenet rachète l’ensemble du réseau câblé de la commune d’Etterbeek

La commune d’Etterbeek a vendu son réseau câblé à Telenet, annonce ce vendredi la société flamande de télécommunications.

Depuis 1997, Telenet offre ses services de télécommunications sur le territoire d’Etterbeek via un contrat avec la commune, lui permettant d’utiliser son réseau câblé contre le paiement d’un loyer annuel. Telenet s’occupait ainsi de l’entretien et de l’extension du réseau en tant que sous-traitant de la commune. Ce contrat se termine toutefois au 31 décembre 2018 et la commune d’Etterbeek a donc annoncé la vente du réseau.

Telenet en a donc profité pour racheter le réseau câblé de la commune d’Etterbeek, et compte poursuivre à l’avenir l’extension et l’amélioration de son réseau. Suite à ce rachat, Telenet devient propriétaire de l’ensemble des infrastructures câblées sur lesquelles il opère en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir les communes d’Etterbeek, de Ganshoren, de Koekelberg, de Jette, de Schaerbeek, de Berchem-Sainte-Agathe, de Saint-Josse-ten-Noode, de la Ville de Bruxelles, de Watermael-Boitsfort, de Woluwe-Saint-Lambert, d’Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean. Soit 13 communes de la Région sur 19.

“La reprise n’aura aucun effet sur la situation des clients, la continuité est assurée”, affirme encore Telenet.

Gr.I. – Photo : Telenet