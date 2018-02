Départ au Cinquentenaire du 4L Trophy qui se déroulera au Maroc

Cette année, la 21e édition du 4L Trophy prendra place au Maroc. Pendant dix jours à partir du 15 février, une trentaine de jeunes étudiants sillonneront le désert à bord d’anciennes Renault 4L.

Plus de 300 personnes et une quarantaine d’équipages se sont réunis au parc du cinquantenaire pour lancer le pré-départ et encourager les équipes. Un tel périple requiert une bonne préparation au niveau de la mécanique. Les participants doivent être capable d’être autonome dans le désert et de se débrouiller un minimum en mécanique.

Par équipe de deux jeunes étudiants et à bord de leur voiture rénovée de leurs mains, ils parcourront plusieurs centaines de kilomètres jusqu’au sud-est marocain. L’objectif de cette opération ? Aller à la rencontre des populations locales qui vivent dans des villages souvent reculés.

Retour en Belgique prévu le 25 février prochain.