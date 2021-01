Les toits du musée Autoworld rénovés durant un an

La Régie des bâtiments, le gestionnaire immobilier de l’État fédéral, commencera à rénover les toits du musée Autoworld dans le parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, dès le 1er février, annonce-t-elle jeudi. Les travaux dureront environ un an.

La rénovation concerne un plan incliné, constitué en majeure partie de verre, beaucoup plus haut que les premières phases des travaux réalisées sur les toits plats en zinc du musée d’Art et d’Histoire. Les prescriptions de sécurité sont donc encore plus strictes, précise la Régie des bâtiments. Le chantier d’Autoworld consiste notamment à moderniser les verrières verticales, isoler les toits en zinc et rénover les lanterneaux en plaçant un vitrage isolant thermique.

Une zone de chantier sera aménagée sur l’esplanade et une grue à tour sera installée devant la façade du musée en avril. L’entrée sud de l’avenue de la Chevalerie, du côté de l’avenue des Nerviens, sera fermée pendant un an à partir du 1er février. L’accès pour la circulation autorisée se fera via l’entrée nord de l’avenue de la Chevalerie, du côté de l’avenue de la Renaissance.

Depuis janvier, l’esplanade du Cinquantenaire et la zone qui se trouve à l’arrière de l’Arc sont par ailleurs fermées aux voitures, qui ne pourront plus y stationner pour une période de trois ans. Il s’agit de la troisième phase de la rénovation des toitures des musées du parc du Cinquantenaire. Les première et deuxième concernaient le musée d’Art et d’Histoire. La quatrième et dernière phase portera sur le musée de l’Armée et les terrasses de l’Arc de Triomphe.

Le coût global des travaux s’élève à environ 21 millions d’euros, dont 52,5 % sont financés par la Régie des bâtiments et 47,5 % par Beliris, l’opérateur du gouvernement fédéral en charge des constructions publiques pour Bruxelles.

Avec Belga – Photo : GlobalView/Régie des bâtiments