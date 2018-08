Etterbeek : la police à la recherche de deux personnes âgées qui ont quitté leur home

La police et le parquet de Bruxelles sont à la recherche de Henri Dequanter (77 ans) et Odette Feguenne (87 ans) qui ont quitté la résidence “Rinsdelle” à Etterbeek samedi vers 15h30. Depuis, ils ne se sont plus manifestés, a indiqué la police lundi dans un avis de recherche.

Henri Dequanter mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a une calvitie frontale, les yeux bleus et porte une moustache. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon brun et une chemise claire. Odette mesure 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bleus et de courts cheveux blonds. Au moment de sa disparition, elle portait des vêtements foncés dont un pantalon.

Ces personnes peuvent paraître confuses et désorientées, souligne la police. Tout renseignement peut être rapporté aux enquêteurs par téléphone (0800/30.300) ou par mail (avisderecherche@police.belgium.eu).

Belga (Photo : Google Street View)