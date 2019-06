Etterbeek : les riverains s’opposent à la destruction d’un immeuble de l’avenue de Tervueren

Bâti dans les années 50, un immeuble situé sur l’avenue de Tervueren à Etterbeek, non loin du parc du Cinquantenaire, pourrait bientôt être détruit, pour faire place à un nouveau bâtiment, avec plus de logements et de places de stationnement.

Le propriétaire de l’immeuble etterbeekois, situé aux numéros 8-12 de l’avenue de Tervueren, souhaite raser ce bâtiment pour en construire un nouveau qui proposera plus de logements de taille moyenne et 200 places de stationnement au lieu de 70 actuellement. Un couple qui loue un duplex dans le bâtiment clame son opposition, tout comme le comité de quartier qui souhaite conserver ce bout d’histoire.

L’enquête publique se termine ce dimanche, la commission de concertation se réunir le 3 septembre pour prendre une décision à ce sujet.

■ Reportage de Michel Geyer et Frédéric De Henau.