Etterbeek : des travaux sur le carrefour de la rue Bâtonnier Braffort

Dès ce lundi, un chantier débute au carrefour de la rue Bâtonnier Braffort, de l’avenue des Deux Tilleuls et de l’avenue Henri Dietrich, entre Woluwe-Saint-Lambert et Etterbeek.

La commune d’Etterbeek lance dès ce lundi le réaménagement complet du carrefour de la rue Bâtonnier Braffort, de l’avenue des Deux Tilleuls et de l’avenue Henri Dietrich. Les travaux dureront jusqu’au 13 septembre prochain, au moins.

La voirie et les trottoirs seront ainsi remis à neuf, et un plateau ralentisseur va être mis en place sur le carrefour. Celui-ci sera fermé à la circulation le temps des travaux et plusieurs rues aux alentours seront interdites au stationnement. Les rues autour du carrefour seront également bloquées au niveau du carrefour, et seulement disponibles pour la circulation locale. Pour ceux qui souhaitent traverser le quartier, des déviations locales via l’avenue Albert Elisabeth et via l’avenue de Tervueren sont prévues.

La commune d’Etterbeek précise encore que le trottoir du côté de l’école Sacré-Coeur de Lindthout sera finalisé d’ici le 30 août, alors que des zones dépose-minute seront mises en place dès le 2 septembre avenue Henri Dietrich juste avant le chantier et boulevard Brand Whitlock, côté école, avant le carrefour avec l’avenue Henri Dietrich.

Gr.I. – Photo : capture Google Sreet View