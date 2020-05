Déconfinement : la plupart des 19 communes prêtes à rouvrir les écoles lundi

Nous avons fait le tour des 19 communes, et la plupart des écoles francophones rouvriront ce lundi 18 mai pour les élèves de 6e primaire, de 6e secondaire et 7e professionnelle.

« Nous sommes prêts » a indiqué par exemple Vincent De Wolf (MR) bourgmestre d’Etterbeek. « Les enfants auront cours par ½ classe, et verront dans la mesure du possible, au moins une fois par semaine, leur titulaire. » Sur l’ensemble de la Région, les écoles ont aussi prévu des heures d’entrée et de sortie différées, des récréations et des temps de midi séparés.

Rentrée reportée à Schaerbeek

A Schaerbeek, la rentrée est reportée. « 99% des problèmes techniques sont réglés » affirme Michel De Herde, échevin de l’enseignement communal. « Une réunion se tiendra lundi avec les acteurs concernés. Nous espérons rouvrir le plus rapidement possible .»

… et délai d’une semaine à Saint-Josse et à Watermael-Boitsfort

« Le travail est en cours » explique Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse. « Il faut du temps pour répondre aux conditions sanitaires, nous serons prêts le 25 mai. » Même son de cloche à Watermael-Boitsfort. « Nous profitons de la semaine prochaine, en partie fériée, pour mettre tout en place et rouvrir le 25 mai » annonce Olivier Deleuze (Ecolo), bourgmestre de Watermael-Boitsfort.

Check-list

Toutes les communes ont réussi à réunir le matériel nécessaire : gel hydroalcoolique, savon, masques, poubelles avec couvercle… Et attendent la livraison de matériel supplémentaire promis par la Fédération Wallonie Bruxelles ce week-end. « Pour se faire une idée, nous avons besoin de 2000 L de gel hydroalcoolique pour démarrer dans les écoles de la Ville de Bruxelles ! » précise l’échevine de l’instruction publique Faouzia Hariche (PS).

Personnel très sollicité

Les différents services communaux ont travaillé d’arrache-pied ces 15 derniers jours pour que tout soit prêt : directions d’école, enseignants mais aussi administrations, ouvriers communaux ou encore le personnel de nettoyage. « Nous avons rassemblé toutes nos techniciennes de surface dans les écoles » indique la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux (PS).

Fréquentation

Difficile de dire quelle sera la fréquentation des classes concernées la semaine prochaine. Les écoles ont sondé les parents et les résultats sont très différents d’un établissement à l’autre. Concernant la deuxième phase de reprise des cours, le 25 mai, notamment pour les premières et deuxièmes primaires, on apprend que la Ville de Bruxelles compte prendre contact avec les élèves qui ont des besoins spécifiques au niveau social, psychologique ou de l’apprentissage « pour organiser un accueil ciblé » explique Faouzia Hariche (PS). A Anderlecht, cette deuxième phase pour les premières et les deuxièmes primaires pourrait ne pas avoir lieu nous dit le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) « au vu de l’importante fréquentation des garderies sur l’ensemble des écoles de la commune. »

Plus de 300 ordinateurs pour les petits Saint-Gillois

A Saint-Gilles, tout est en ordre pour ce lundi, mais la commune veut aussi penser aux enfants qui ne rentreront pas d’ici la fin juin. « Le service informatique a réussi à récupérer plus de 300 ordinateurs qui seront distribués aux enfants » précise Jean Spinette (PS), échevin de l’enseignement à Saint-Gilles.

Valérie Leclercq (Photo : Belga/Eric Lalmand)