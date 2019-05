Child Press Brussels : site d’informations sur le climat fait par des élèves bruxellois

Le bureau de Child Press Brussels a été inauguré, lundi en fin de journée, au Résidence Palace, situé rue de la Loi à Etterbeek. Il abrite l’initiative Child Press Climate, visant à créer un site d’informations factuelles sur la dégradation du climat, alimenté par des élèves.

Child Press Brussels s’inscrit dans la lignée du Children’s International Press Center. Des antennes ont déjà été créées à Amsterdam, en Norvège ou encore en Afrique du Sud. D’autres seront ouvertes dans les prochaines années dans différentes villes à travers le monde.

Pour l’entité bruxelloise, ce sont des élèves du collège Don Bosco et de l’école européenne à Woluwe-Saint-Lambert qui alimenteront en dehors de leur temps scolaire le site web childpress.org avec des informations validées par des scientifiques du Club de Rome. L’objectif est de lutter contre la désinformation, de promouvoir une meilleure compréhension de la situation climatique et de former une conscience politique en rapport. Ce projet permet de plus de lutter contre “l’éco-anxiété” chez les jeunes en leur donnant un rôle actif, qui les amène à pousser les adultes à revoir leur conception du monde. Gaia Cacciato, 16 ans, a expliqué vouloir défendre “le droit de savoir ce qui se passera si nous n’agissons pas”. “Nous voulons inspirer et engager les gens aussi avec l’ironie et l’humour”, a ajouté Josefine Schafer, 16 ans.

Par ailleurs, trois académies sur le climat, les médias et la sécurité permettront d’augmenter les connaissances des jeunes engagés dans cette initiative sur des sujets comme la liberté de la presse et la justice climatique.

Au niveau européen, le groupe appelle à une réduction immédiate de 11% des émissions de gaz à effet de serre actuelles. Des élèves liés au Children’s International Press Center ont d’ailleurs lancé le site www.cut11percent.org pour sensibiliser les gouvernements européens à leur revendication.

