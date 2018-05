Avis de recherche : avez-vous vu Tomasz Malinowski, un homme de 31 ans domicilié à Etterbeek ?

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police nous demande de diffuser l’avis de recherche suivant.



Le lundi 21 mai 2018 vers 17h00, Tomasz Malinowski, un homme âgé de 31 ans a quitté son domicile situé à Etterbeek. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il circule à bord d’une Peugeot 207 noire immatriculée 1-SLU-924.

Monsieur Malinowski est de corpulence athlétique et mesure 1m90. Il a les cheveux blond foncés et les yeux bleus. Il s’exprime en polonais et parle un peu le français.

Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu foncé avec un logo orange de marque « Superdry », un pantalon de travail noir, une ceinture noire de marque « Diesel » et des baskets blanches et noires de marque « Nike ».

Si vous avez vu Tomasz Malinowski ou son véhicule ou si vous connaissez l’endroit où ils se trouvent, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300.

Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l’adresse e-mail avisderecherche@police.belgium.eu.

Photo : Police fédérale