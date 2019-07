Drogenbos : les cyclistes déviés jusqu’en 2022 suite à des travaux sur le canal

En vue de la future construction de l’autoroute cycliste F20 et suite à des travaux de rénovation sur les berges du canal, un détour est prévu pour les cyclistes dès le 5 août prochain.

Les habitués des rives du canal vers Hal vont bientôt devoir prendre un détour pour rejoindre Drogenbos, rapporte ce mardi le quotidien Het Laatste Nieuws. Un chantier de rénovation des berges du canal est en effet prévu entre le chemin de halage à hauteur du chemin de Bruycker à Drogenbos, et le pont du Ring à Leeuw-Saint-Pierre.

Les travaux débuteront le 5 août prochain et dureront approximativement un an. Le chantier permettra ainsi de rénover une berge du canal Bruxelles-Charleroi sur près de 800 mètres.

Suite à ces travaux, une déviation va être mise en place pour les cyclistes qui ne pourront plus traverser ce chemin de halage comme à l’accoutumée. Au sud, les cyclistes devront passer le chemin de Bruycker, le boulevard de l’Humanité et la rue des Trois Fontaines pour revenir ensuite sur le quai d’Aa. Au nord, une piste cyclable temporaire entre la rue des Trois Fontaines et le pont du Ring complètera la déviation.

Le détour sera d’application jusqu’en 2022 en raison de la construction du futur pont des Trois Fontaines sur le canal, destiné à la mise en place de la future autoroute cyclable F20 qui mènera les cyclistes jusqu’à Hal.

