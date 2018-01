Un arbre chute sur une cabine de gaz à Drogenbos et provoque une fuite de gaz

Un arbre déraciné par la tempête est tombé sur une cabine de gaz située boulevard de l’Humanité à Drogenbos, ce qui a provoqué une fuite de gaz, ont indiqué mercredi matin les pompiers de la zone ouest du Brabant flamand.

L’incident ne représente aucun danger pour l’environnement, la cabine de gaz étant assez reculée et le vent soufflant dans une direction favorable. Aucune évacuation n’est donc à l’ordre du jour.

Le fournisseur d’énergie Eandis est présent sur place et devrait rapidement colmater la fuite. Au total, les services des sapeurs-pompiers de la zone ouest du Brabant flamand ont reçu plus de 70 appels. La grande majorité d’entre eux concernaient des arbres arrachés par le vent et qui se sont retrouvés sur la voirie. Il n’y a eu aucun blessé.

À l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, la tempête semble ne pas avoir fait de dégâts.

Belga