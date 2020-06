Bruxelles revit : regardez notre émission depuis les Halles de Schaerbeek

Pour ce quatrième numéro de Bruxelles revit, l’émission de BX1+ lancée dans le cadre de l’opération Wake Up Brussels, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal se rendent aux Halles de Schaerbeek, et plus précisément à la Maison des Arts de Schaerbeek.



Au cours de cette quatrième émission, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal partiront à la rencontre de plusieurs acteurs du quartier, et notamment :

■ Christophe Galent, directeur des Halles de Schaerbeek

■ Aurore Arnould, psychologue

■ Anne-Cécile Maréchal, directrice de la Maison des Arts

■ Thierry Forton, président des jeunes au Crossing Schaerbeek

■ Fatima Maher, coordinatrice du Traiteur Bouillon de Culture ASBL, et Isabelle Cassart, responsable du restaurant de quartier et de Bouillon de Culture ASBL

■ Gaïa Saitta, artiste en résidence aux Halles de Schaerbeek

