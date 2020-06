Bruxelles revit : découvrez notre dernière émission sur la place du Miroir à Jette de 19h à 20h

Pour ce huitième et dernier numéro de Bruxelles revit, l’émission de BX1+ lancée dans le cadre de l’opération Wake Up Brussels, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal posent leurs micros sur la place du Miroir à Jette.



Au cours de cette dernière émission du mois de juin, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal poursuivent leurs déambulations dans la capitale et partent à la rencontre de plusieurs acteurs du quartier jettois, et notamment :

■ Amik Lemaire, directeur du centre culturel de Jette

■ Véronique Van Cutsem, historienne

■ Giulia Sugranyes, chargée de projet à l’ASBL LABOLOBO

■ Stéphane Gilis, musicien

