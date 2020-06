Bruxelles revit : à la rencontre de YayaBossa, des musiciens qui ont animé le confinement

Tout au long du mois de juin, BX1 met en avant les initiatives destinées à remettre Bruxelles sous la lumière, au crépuscule de la crise sanitaire qui nous touche depuis plusieurs mois.

Dans le cadre de l’opération Wake Up Brussels, en collaboration avec Bruzz, Soraya Amrani et Charlotte Maréchal se rendent tous les mercredis et tous les vendredis du mois de juin dans des lieux emblématiques de la capitale pour rencontrer les acteurs et actrices qui veulent “réveiller” Bruxelles.

Dans la deuxième émission, enregistrée au Parvis de Saint-Gilles, Charlotte Maréchal a fait découvrir le groupe YayaBossa, composé de trois musiciens belges, qui a organisé durant le confinement des mini-concerts tous les jours à 20h00 dans différents quartiers bruxellois

