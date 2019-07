Tour de France : les supporters au plus près des coureurs pour la 2e étape

Les supporters étaient encore nombreux ce dimanche près du parc royal pour assister au départ de la 2e étape du Tour de France, et découvrir les coulisses de leur préparation en vue du contre-la-montre par équipes.

Près de 500.000 personnes ont été recensées par la police sur le parcours de la 2e étape du Tour de France entre Bruxelles et Laeken. Et au départ, depuis la place des palais, les supporters étaient déjà très nombreux ce dimanche matin pour découvrir les coureurs et admirer leurs vélos. Le Tour de France est en effet l’occasion d’être au plus près des cyclistes, un spectacle gratuit en dehors de l’étape en elle-même.

► Découvrez notre dossier complet sur le grand départ du Tour de France à Bruxelles

■ Reportage de Thomas Destreille et Marjorie Fellinger.