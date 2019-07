Tour de France : les fans installent déjà leurs camping-cars aux abords de Bruxelles

Ils sont déjà quelques-uns à avoir installé leur camping-car au parking C du Heysel ou dans les différents campings de la périphérie bruxelloise, en vue du Grand départ du Tour de France à Bruxelles.

Les supporters de la Petite reine sont impatients de voir le peloton foncer dans les rues bruxelloises à la conquête du premier maillot jaune. Mais pour certains, le Tour débute déjà quelques jours plus tôt, lors de l’installation de leur camping-car aux abords de la capitale. Que ce soit au parking C au Heysel, au parking de Brussels Karting à Forest, ou dans les campings de la périphérie bruxelloise, les campeurs sont prêts à affronter ces trois prochaines semaines de course, comme les coureurs !

Nous sommes partis à la rencontre de deux couples, un belge et un… néo-zélandais (!), qui vont partir sur les routes du Tour durant ce mois de juillet et qui ont déjà installé leur véhicule au Heysel.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Béatrice Broutout.