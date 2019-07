Tour de France 2019 : les parcours des étapes fermés dès 7h00 samedi et 6h dimanche

Le parcours de la première étape du Tour de France, samedi à Bruxelles, sera fermé dès 7h00 à la circulation, indique lundi la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles. Le lendemain, la mesure sera d’application dès 6h00 pour le contre-la-montre entre le centre-ville et l’Atomium.

Riverains, travailleurs et entreprises concernés par le parcours sont invités à prendre leurs dispositions. Pour des raisons de sécurité, le stationnement des véhicules sera interdit le long de l’itinéraire.

► Voir aussi : Découvrez nos cartes interactives des 1re et 2e étapes du Tour à Bruxelles

Le passage des véhicules d’un côté à l’autre du tracé ne sera possible qu’en certains “points de cisaillement” et limité dans le temps. Entre le passage de la caravane publicitaire – environ deux heures avant le peloton – et jusqu’à celui des coureurs, les points de cisaillement resteront fermés.

La police conseille à tous de se renseigner sur le site de Bruxelles Mobilité et inforoutes.be. Il convient également d’éviter de suivre aveuglément les indications GPS, de privilégier les moyens de transports alternatifs (métro, bus, vélo) et de suivre les informations en temps réel via les réseaux sociaux (@MobirisFr et @zpz_polbru).

► Découvrez notre dossier complet sur le départ du Tour de France 2019 à Bruxelles

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck