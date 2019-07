Tour de France : découvrez sur nos cartes interactives les routes bloquées à Bruxelles

Ces samedi et dimanche, la Région bruxelloise va vivre au rythme de la Petite Reine à l’occasion du grand départ du Tour de France 2019.

Bruxelles-Mobilité l’a annoncé de longue date : la circulation durant ce week-end de Tour de France s’annonce particulièrement perturbée. De nombreuses sorties d’autoroute ainsi que des tunnels seront fermés à certaines heures du jour, et les sites de départ et d’arrivée seront inaccessibles durant de longues heures.

Bruxelles-Mobilité conseille donc de prendre les transports en commun, et plus précisément le métro, pour éviter les problèmes sur la route. L’agence conseille également d’utiliser des moyens de transport alternatifs, comme le vélo, pour se rendre sur le parcours. Et si vous devez quitter ou rentrer sur Bruxelles, préférez le matin ou la soirée, et évitez le parcours de la Grande Boucle.

Pour vous y retrouver, découvrez sur nos cartes interactives les principaux points noirs de ces prochaines journées à Bruxelles.

SAMEDI 6 JUILLET – 1RE ÉTAPE



DIMANCHE 7 JUILLET – 2E ÉTAPE



Gr.I. – Photo : Belga