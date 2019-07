Plus de 550 médias et 2000 accrédités : visite au cœur de la zone technique du Tour de France

Pour pouvoir vous retransmettre l’ensemble des images du Tour de France, les médias accrédités disposent d’une large zone technique de plus de 200 m² pour accueillir les 2000 personnes accréditées, qu’ils soient journalistes, techniciens ou cameramen.

Le Tour de France installe chaque jour un mini-village aux abords de l’arrivée de chaque étape. Cette zone accueille tous les camions des différents médias, chargés de retransmettre l’épreuve. Camion-satellite, plateau mobile ou encore générateur : les véhicules sont nombreux pour assurer une retransmission de qualité.

Ce sont ainsi 2000 journalistes, photographes et techniciens qui sont accrédités pour l’ensemble de ces trois semaines de course, parmi 554 médias et 94 chaînes de télévision. Chaque jour, ce sont 60 kilomètres de câbles qui sont déroulés dans cette zone technique. Le travail est donc gargantuesque, mais doit être réalisé sur les 21 étapes, tous les jours à des endroits différents. On vous fait découvrir les coulisses de cette installation hors-normes.

■ Reportage de Marine Guiet, Manon Ughi et Valérie Leclercq.