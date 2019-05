Les travaux de réasphaltage s’enchaînent sur les routes bruxelloises en vue du Tour de France

Après le boulevard du Souverain à Watermael-Boitsfort, c’est désormais le boulevard Lambermont qui sera coupé à la circulation durant deux jours, ce week-end, pour des travaux de réasphaltage. Un chantier notamment programmé en vue du passage du Tour de France dans la capitale.

Près de deux millions d’euros ont été débloqués en avril dernier pour mettre en œuvre des travaux de voirie afin de remettre à neuf certains tronçons routiers en vue du passage du peloton du Tour de France les 6 et 7 juillet prochains. Bruxelles-Mobilité a ainsi réalisé une reconnaissance du tracé de ces deux étapes de la Grande Boucle, afin de repérer les endroits qui nécessitaient un réasphaltage ou d’autres travaux plus mineurs.

Un réasphaltage d’un tronçon du boulevard du Souverain et de l’avenue de Tervueren a ainsi déjà eu lieu, et un réasphaltage d’un tronçon du boulevard Lambermont à Schaerbeek, est prévu ce week-end. Ces chantiers se veulent très rapides : en deux jours à peine, la route est comme neuve ! Mais ces travaux sont-ils seulement programmés en raison du Tour de France ? Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité, confirme qu’un programme de réasphaltage des routes régionales est prévu chaque année, et que le Tour est donc une bonne occasion d’enchaîner ces travaux pour le bien des Bruxellois à l’avenir.

Les travaux en vue du Tour de France s'enchaînent en Région bruxelloise. Mais sont-ils vraiment nécessaires ? On fait le point avec Camille Thiry de @MobirisFr 🚴 pic.twitter.com/DcI5yjV6eA — BX1 – Actu (@BX1_Actu) May 29, 2019

■ Reportage de Grégory Ienco, Nicolas Franchomme et Ludovic Goossens.