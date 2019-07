Axel Merckx : “Mon père est fatigué mais très ému”

À l’occasion des 50 ans de son premier maillot jaune décroché à Woluwe-Saint-Pierre, Eddy Merckx a également eu l’occasion de saluer toute sa famille : ses enfants et ses petits-enfants étaient en effet réunis à Bruxelles cette semaine pour profiter de cette grande fête.

Axel Merckx, fils d’Eddy et ancien coureur cycliste, était notamment présent pour célébrer ce Tour de France aux côtés de son père. Le quadragénaire vit aujourd’hui au Canada et s’occupe de l’équipe de troisième division Hagens Berman-Axeon, il n’a donc que peu d’occasions de revenir en Belgique pour voir sa famille. “Cela fait toujours plaisir de revenir à Bruxelles, c’est ma ville”, dit-il. “C’est une des rares opportunités où on est vraiment ensemble. On a une famille qui voyage assez bien, cela fait plaisir de tous se voir et de faire partie de cette grande fête”.

Axel Merckx confirme que son père Eddy Merckx est “très ému”. “Il est fatigué mais très ému. Ces honneurs sont amplement mérités, mais il ne faut pas oublier qu’il a 74 ans et qu’il reste un être humain”, ajoute-t-il.

■ Interview par Grégory Ienco.