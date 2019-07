500.000 spectateurs ont suivi le Tour de France en Région Bruxelles-Capitale

C’était l’effervescence aujourd’hui à Bruxelles et pour cause car le Tour de France a rassemblé près d’un demi-million de personnes rien que sur la Région de Bruxelles-Capitale, comme le communique la police via Twitter.

Pour cette première étape, 176 coureurs se sont élancés de Molenbeek. A l’arrivée, c’est le Néerlandais Mike Teunissen qui s’est imposé. Il a donc pu enfiler le premier maillot jaune de cette édition 2019.

Lire aussi: “Mike Teunissen vainqueur de la première étape du Tour de France à Bruxelles”

T.D.