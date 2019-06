Rue de la Loi : Patrick Dewael ou Valérie Van Peel pour présider la chambre ?

La formation des gouvernements patine, mais la Chambre avance. Ce jeudi le parlement doit désigner son bureau (comprenez le président et les vice-présidents) et ce sera une première occasion de se compter. Jeudi dernier trois candidats s’étaient fait connaitre : Tinne Vander Straeten pour Ecolo-Groen, Servais Verherstraeten pour le CDH et Valérie Van Peel pour la N-VA (elle part en pôle position, forte du soutien de 25 élus, le plus important groupe du parlement fédéral). Habituellement la présidence de la chambre fait l’objet d’un accord entre partenaires de majorité (attribué au même titre que les postes de ministres, en respectant une clef de répartition). Dans la configuration actuelle ce n’est pas possible, le vote sera donc ouvert et il reste incertain. Du coup les couloirs de la chambre bruissent de savants calculs : en fonction des votes au premier tour, qui se retrouvera au second et avec quelles perspectives de report ? Aucun groupe ne communique officiellement. L’affaire est trop sensible et les incertitudes trop nombreuses (par exemple, qu’adviendrait-il si Servais Verherstraeten devait remplacer Kris Peeters au gouvernement fédéral ? ), il n’est pas certain que toutes les candidatures annoncées se maintiendront, ni qu’il n’y en ait d’autres.

A la veille du vote il semble qu’une quatrième candidature de poids se confirme : celle de l’Open VLD Patrick Dewael. Avec quelques soutiens de poids. Le Parti Socialiste, par exemple, second groupe de la Chambre (20 députés), ne présentera pas de candidat. Le Mouvement Réformateur (14 députés) réserve sa position sur ce point, mais il semble acquis que les deux principales formations francophones voteront pour Patrick Dewael au second tour, et il n’est pas exclu qu’elles le fassent dès le premier tour.

Le CDH soutiendrait Servais Verhestraeten au premier tour et ne se prononce pas pour la suite. Le PTB soutiendra lui Tinne Vander Straeten (Groen)au premier tour mais pourrait appuyer Dewael au tour suivant s’il faut choisir entre le libéral flamand et la candidate de la N-VA. Car c’est bien ce qui se profile à l’heure où j’écris ces lignes. Un second tour entre Valérie Van Peel et Patrick Dewael. Si la candidate N-VA devait obtenir le soutien du Vlaams Belang elle comptabiliserait 43 voix. A priori le libéral flamand, fort du soutien des familles libérales, socialistes, du PTB et probablement des écologistes, a donc toutes les chances de s’imposer.