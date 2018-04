Procès de la fusillade rue du Dries : jugement ce matin sans Salah Abdeslam

Le jugement de Salah Abdeslam et Sofien Ayari a lieu ce matin au tribunal correctionnel de Bruxelles. Tous les deux sont prévenus pour tentative d’assassinat sur des policiers commis dans un contexte terroriste, et de possession illégale d’armes, alors qu’ils étaient retranchés dans un appartement rue du Dries à Forest le 15 mars 2016.

Le principal prévenu Salah Abdeslam sera absent pour écouter le verdict au tribunal, a affirmé son avocat Me Sven Mary. Lors de son interrogatoire par les juges, le 5 février dernier, Salah Abdeslam avait déjà déclaré qu’il ne reconnaissait pas l’autorité du tribunal et qu’il ne plaçait sa confiance qu’en Allah. Il n’avait d’ailleurs pas assisté à la seconde audience trois jours plus tard. Sofien Ayari ne sera également pas présent même si son avocat avait annoncé vendredi qu’il serait probablement présent. Les deux prévenus risquent 20 ans de prison.

Les juges suivront-ils les arguments de Me Sven Mary défendus début février ? Rappelez-vous, celui-ci a surpris tout le monde en plaidant l’irrecevabilité des poursuites pour une irrégularité en matière d’emploi des langues.

La lecture du jugement, long de près de 90 pages, devrait prendre environ quatre heures.

