La SLRB désigne trois directeurs à la tête du Logement Molenbeekois

Le conseil d’administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise a désigné jeudi trois directeurs qui seront chargés de la gestion du Logement Molenbeekois, a-t-il annoncé vendredi.

Cette décision s’inscrit dans le contexte de celle prise en février dernier par ce même CA de la SLRB de se substituer aux organes de gestion du Logement Molenbeekois, après le constat de “manquements graves” observés dans la gestion de cette Société Immobilière de Service Public (SISP).

Dans le cadre de cette mission de substitution, la SLRB a mis fin à la collaboration avec l’ancien directeur gérant et a désigné des directeurs gérants ad interim pour assurer la gestion journalière de la société. C’est dans le même cadre que le conseil d’administration de la SLRB avait décidé, le 28 mars dernier, d’ouvrir le poste de directeur gérant à candidatures. Deux autres postes (un directeur technique et un directeur “usagers”) ont également été ouverts à candidatures à cette date pour “professionnaliser, renforcer et reconstituer” cette SISP “au service des locataires”.

Jeudi, Frédéric Dufour a été désigné pour prendre ses fonctions de directeur gérant du Logement Molenbeekois, à partir du 5 août prochain. Licencié en sciences psychologiques et pédagogiques à l’ULB, M. Dufour dispose d’une expérience dans le marketing. Il avait été désigné, en août 2004, désigné directeur-général de Bel Belux avant d’endosser la même fonction, en 2016, mais pour l’ensemble du Benelux. M. Dufour souhaite à présent “mettre à profit [son] expérience pour assurer le fonctionnement du Logement Molenbeekois”.

Au cours de la même séance, le CA de la SLRB a par ailleurs désigné les directeurs technique et “usagers” de la SISP.

La SLRB se dit “convaincue que cela permettra au Logement Molenbeekois de se professionnaliser et de se remettre sur les rails”.

La Société du Logement de la Région Bruxelloise a par ailleurs indiqué vendredi que des consultants accompagnent actuellement les directeurs gérants ad interim dans la mise en œuvre des 18 recommandations d’Ernst & Young pour remettre la gestion du Logement Molenbeekois sur les bons rails.

Belga