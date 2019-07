Gouvernement bruxellois : voici le profil des nouveaux ministres et secrétaires d’État

Le casting du nouveau gouvernement bruxellois a été dévoilé ce jeudi matin : six des huit membres de l’exécutif sont des “novices”.

Certes, Bernard Clerfayt (DéFI), déjà secrétaire d’État fédéral il y a désormais une décennie, et Sven Gatz (Open VLD), déjà ministre en Flandre lors de la précédente législature, ont de la bouteille en politique et connaissent déjà la position de membre d’un exécutif. Mais quid des autres personnalités qui forment ce gouvernement bruxellois ?

Pour rappel, voici les différentes compétences de chaque membre de l’exécutif :

– Rudi Vervoort (PS) reste ministre-président de la Région bruxelloise, en charge de la Rénovation urbaine, du Développement territorial, de la Sécurité et de la Prévention, du Tourisme, de l’Image de Bruxelles et du biculturel d’intérêt régional (cogéré avec Sven Gatz), et des Transports rémunérés de personnes. Rudi Vervoort gérera en outre la politique d’Aide aux Personnes handicapées et le transport scolaire, au sein de la Commission Communautaire Française (Cocof)

– Elke Van den Brandt (Groen) sera ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière. Elle sera également en charge de l’Action sociale et de la Santé au sein de la Commission Communautaire Commune. Elle présidera en outre le collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) dont elle sera chargée du Budget, des Finances, du Bien-être, de l’Accueil non-scolaire des enfants et de la Politique de la Ville.

– Alain Maron (Ecolo) sera ministre de l’Environnement, de l’Énergie et du Climat. Il sera également en charge de l’Eau, la Propreté, le Port de Bruxelles, la Démocratie participative, l’Action sociale et la Santé au sein des Commissions Communautaires française et commune.

– Sven Gatz (Open VLD), sera ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, du Tourisme, de l’Image de Bruxelles et de la Statistique.

– Bernard Clerfayt (DéFI) sera ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, des Pouvoirs Locaux, de l’Informatique régionale, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être Animal. Il sera également en charge des Allocations familiales à la Cocom, et des Relations internationales à la Cocof.

– Nawal Ben Hamou (PS) sera secrétaire d’État au Logement, à l’Égalité des chances et aux Cultes. Elle sera en outre, à la Cocof, ministre de la Cohésion sociale, de l’Enseignement, des Crèches, de la Culture, du Sport et du Tourisme.

– Pascal Smet (one.brussels/sp.a) sera secrétaire d’État à l’Aménagement du Territoire, à l’Urbanisme, au Patrimoine, aux Relations et au Commerce Extérieurs, et au SIAMU.

– Barbara Trachte (Ecolo) sera secrétaire d’État de l’Économie et de la Transition économique. Elle présidera aussi la Cocof, dont elle sera en charge du Budget, de la Fonction publique, et de la Politique familiale.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Thierry Dubocquet.