Rue de la Loi : une crise et des options (J+1)

Nous sommes au lendemain de l’élection. La nuit fut courte, festive pour les uns, studieuse pour les autres. Avec un contraste saisissant : au fédéral, la crise se profile, alors dans les régions, les options se dessinent.

Commençons par le fédéral. Le constat des observateurs est unanime : il sera difficile de dégager une majorité au parlement fédéral. Une situation qui semble bloquée pour deux raisons. La première concerne le volume qui est désormais pris par le Vlaams Belang d’un coté, et le PTB de l’autre . L’extrême-droite et l’extrême-gauche que les autres formations ne souhaitent en aucun cas associer au pouvoir, pèsent à elle deux 30 des 150 sièges de députés à la chambre des représentants. 30 sièges qui sont quelque part “neutralisés” dans la recherche d’une coalition.

La deuxième raison réside dans les exclusives proclamées en cours de campagne. La N-VA ne veut pas des écologistes et des socialistes. Le écologistes ont également confirmé qu’ils ne voulaient pas entrer dans un gouvernement avec la NVA, qui avec ses 25 sièges reste pourtant numériquement difficilement contournable. Presque la même chose pour le PS . Si vous tenez compte de ces deux parametres, la montée des extrêmes et des exclusives, il y a très peu de solution. Il faudrait envisager des coalitions à 7 ou 8 partis. Un octopus (soit une coalition associant libéraux, socialistes, écologistes et centristes du nord et du sud) pourrait faire l’affaire… mais il faudrait convaincre des partis flamands sanctionnés par l’électeur de renvoyer Vlaams Belang et N-VA dans l’opposition… un suicide annoncé pour l’élection suivante. C

Pour sortir de la crise deux scénarios : soit ceux qui ont prononcé des exclusives y renoncent, mais cela va prendre du temps. Il faudra passer par des phases de dramatisation. Soit on acte qu’il n’ya pas de solution. On peut imaginer de nouvelles élections. Ou alors on bascule dans un système confédéral, c’est la solution qui est d’ores et déjà proposé par la président de la NVa Bart De wever .

Si le jeu semble bloqué dans les régions, ce n’est pas le cas en région. Une coalition de centre-droit devrait voir le jour assez facilement en Flandre (Bart De Wever lancera des négociations dès mardi) tandis que des majorités “progressistes” sont pressenties en Wallonie et à Bruxelles

Dans la capitale les négociations seront conduites en tandem par Rudi Vervoort et Laurette Onkelinx. Laurette Onkelinx a confirmé ce lundi matin que les premiers à être reçus seront les écologistes. Si les négociations se passent bien on se dirige vers une majorité régionale où PS et Ecolo formeront l’épine dorsale . Il leur faudra un troisième partenaire. Ca pourrait être Défi, qui est sur le plan du programme sans doute le plus proche, et qui avec 10 députés apporterait un appoint suffisante. Mais ca pourrait être aussi le Mouvement Réformateur si ces partis décident de favoriser une symétrie entre la Région bruxelloise, la Région Wallonne et même le niveau fédéral. Cette coalition là, “arc en cie”l est moins évidente sur le plan idéologique, on se rappelle que les verts et les bleus ne se sont pas échangés que des mots doux, mais elle plus confortable sur le plan arithmétique si on résonne en vue du fédéral, histoire d’opposer un bloc francophone au front flamand. C’est un vrai choix politique, il a probablement pas encore été tranché. Coté néerlandophone un attelage réunissant Groen, l’open VLD et One.Brussels compterait 10 sièges sur 17 et permettrait de contourner la NVA.

On prend les paris ? Nous suivrons ici le cheminement des négociateurs. On relève les copies aux alentours du 21 juillet.