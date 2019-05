Raouf Ben Ammar (Collectif Citoyen) : “On peut être considéré comme au centre parce qu’on est à l’image de la société belge”

Raouf Ben Ammar, tête de liste du Collectif Citoyen à la Région bruxelloise, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce vendredi à 12h45 sur BX1.

Raouf Ben Ammar rentre en politique en 2000 comme membre du PS. En 2004, il quitte le parti socialiste. Il se présente aux élections régionales en 2009, sur la liste Cap d’Orazio, liste d’extrême-gauche menée par l’ancien syndicaliste wallon Roberto D’Orazio. À l’époque, la liste avait recueilli 501 suffrages, dont 32 pour Raouf Ben Ammar. Il s’était ensuite présenté, en 2018, à la Ville de Bruxelles sur la liste Plan B. En 2019, il tire la liste régionale du Collectif Citoyen.

“Le Collectif Citoyen rassemble toutes les listes citoyennes qui se sont présentées en Wallonie (et à Bruxelles) pour les communales et qui on eu l’intelligence de se mettre ensemble pour constituer un rapport de force”, explique Raouf Ben Ammar. “On peut être considéré comme au centre parce qu’on est à l’image de la société belge. Et l’image de la société belge, elle n’est pas tout à gauche, tout à droite, tout au centre. Mais comme on est un mouvement rassembleur, c’est pour ça qu’on se dit qu’on est du centre”.

Le Parlement bruxellois a mis en place plusieurs dispositifs sur la transparence et la gouvernance : un panel citoyen et la transparence des documents administratifs. Des mesures que Raouf Ben Ammar juge insuffisantes. Il estime que “c’est un écran de fumée car il n’y a rien de contraignant”. Pour lui, le panel citoyen, “c’est un simulacre de démocratie. Venez, intervenez, mais on ne tient pas compte de votre avis”. Quant à la transparence des documents, “on l’a obtenue après une lutte de l’association Transparencia qui a tout fait pour obtenir une certaine visibilité”. Il reconnait que sur ce dernier point, “c’est une victoire”.

Le parti Collectif Citoyens se positionne en faveur de lois plus lisibles et d’une démocratie délibérative. Il souhaite également tenir un registre des lobbies où “toutes les rencontres entre les associations et les politiques seraient notées”. Raouf Ben Ammar veut aussi améliorer le bien-être des citoyens par “une meilleure redistribution des richesses”.

► Retrouvez L’Interview du lundi au vendredi à 12h45 sur BX1.