Filip Dewinter : “Il faut briser le cordon sanitaire avec une coalition des braves”

Le Vlaams Belang s’annonce comme l’un des vainqueurs de ces élections régionales, fédérales et européennes. Dans le nord du pays, le parti d’extrême-droit progresse et se place comme un acteur incontournable en Flandre.

Filip Dewinter, député sortant et ex-président du Vlaams Belang, s’est félicité de ces scores dans le nord du pays et estime que ces résultats confirment que son parti doit désormais faire partie des discussions pour la formation de futurs gouvernements en Flandre et en Belgique. « Je voudrais faire un appel à tous les élus démocratiques des partis traditionnels et qui veulent briser avec nous le cordon sanitaire », explique-t-il sur l’antenne de la RTBF.

« Il faut une coalition des braves. Que ce soit avec le PS, les Verts, ou même la N-VA », lâche-t-il. « Il faut entendre ce que les électeurs ont voulu : il faut briser le cordon sanitaire ».

