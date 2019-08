Fédération Wallonie-Bruxelles : des contacts entre PS, MR et Ecolo, qui gardent le silence

Le PS, imité par le MR et Ecolo, observait lundi la plus grande confidentialité afin de donner toutes leurs chances aux pourparlers en vue de la formation de gouvernements en Wallonie et Fédération Wallonie-Bruxelles, dans l’attente d’une véritable entrée en négociation.

Comme ces derniers jours, les contacts se poursuivaient, en bilatérale et sous divers formats.

Alors que la RTBF indiquait que la note de base promise fin juillet par le président du PS Elio Di Rupo pour faire la synthèse des différentes contributions commençait à parvenir aux interlocuteurs sous forme “saucissonnée”, avec pour méthode de travailler partie par partie, le PS refusait de confirmer ou d’infirmer. “Le travail se poursuit dans la plus grande discrétion et la plus grande confidentialité”, dit le parti.

“On entre dans le vif du sujet, avec l’espoir d’aboutir le plus rapidement possible. Il va y avoir des contacts bilatéraux dans un premier temps et puis semble-t-il, Elio Di Rupo, en sa qualité de formateur, va réunir le tout”, indiquait sur Bel RTL Jean-Paul Wahl, le président des groupes MR aux parlements wallon et de la Fédération.

Si les trois partis devaient dans les jours à venir s’engager dans de véritables négociations, la perspective d’élections présidentielles au sein d’Ecolo pourrait toutefois retarder les choses, a estimé Jean-Paul Wahl. Ce dernier n’excluait pas qu’Ecolo – qui n’est pas numériquement indispensable à une majorité – puisse quitter la table des négociations. Mais les Verts représentent selon lui “une force politique certaine, et ce résultat des élections doit dans toute la mesure du possible être respecté”.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck