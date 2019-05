Élections 2019 : voici à quoi devrait ressembler le Parlement bruxellois selon les premiers résultats

Le CEVIPOL, le Centre d’Étude de la Vie Politique de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), a réalisé une projection en nombre de sièges des premiers résultats des élections régionales à Bruxelles.

Selon cette première projection, au niveau des partis francophones, le PS compterait 17 sièges au sein de l’hémicycle du Parlement bruxellois, soit 4 élus en moins par rapport à la dernière législature, devant Ecolo (16 élus contre 8 en 2014), le MR (13 contre 18 en 2014) et DéFI (13 contre 12 en 2014). Selon la politologue Emilie Van Haute (CEVIPOL-ULB), cette projection a pu être menée grâce aux mouvements de voix déjà calculés sur les premiers résultats en Région bruxelloise.

Concernant les listes néerlandophones, l’Open VLD, la N-VA et Groen seraient à égalité avec 4 sièges (soit un de moins pour l’Open VLD et un de plus pour la N-VA et Groen). Le sp.a-One.brussels conserverait 3 élus. Alors que le Vlaams Belang et le CD&V devraient obtenir un siège.