Elections 2019 : obtenir la majorité s’annonce compliqué au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

En plus de la constitution du Parlement bruxellois et de la Chambre, les élections permettent aussi de constituer le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il ne sera pas facile d’y obtenir une majorité.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est composé de 75 élus Wallons et de 19 élus bruxellois. Selon la composition communiquée par le Parlement, l’assemblée renouvelée comptera en effet 28 députés PS (-8), 23 MR (-5), 16 Ecolo (+10), 13 PTB (+11), 11 cdH (-5) et 3 élus DéFI (=), pour un total de 94 députés. Le seuil de majorité absolue est donc de 48 voix.

Vient donc l’heure de sortir la calculatrice. Seule une bipartite, composée du MR et du PS (51 sièges au total) serait possible en fédération Wallonie-Bruxelles.

Les autres solutions envisageables s’appuient toutes sur une alliance de trois partis. Envisagée dans un premier temps, la constitution d’une majorité PS-Ecolo-DéFI se révèle impossible en pratique (28+16+3= 47). Il manque donc une voix pour obtenir la majorité. Une majorité PS-Ecolo-PTB (57 voix) est par contre possible. Les autres possibilités sont un “Olivier” PS-Ecolo-cdH (55) ou encore une “Jamaïcaine” MR-Ecolo-cdH (50), qui est également possible. Ce sera donc la majorité wallonne qui déterminera la majorité de la Fédération.

Il est encore trop tôt pour déterminer les personnalités des différents partis qui occuperont la PFWB. Cependant, certains y ont déjà siégé et semblent donc logiquement pressentis par rapport à d’autres dans certaines matières.

Pour rappel, l’assemblée siège à Bruxelles et se réunit une semaine sur deux, en alternance avec les sessions du Parlement de Wallonie établi à Namur. Elle traite des matières communautaires, à savoir notamment l’éducation, l’enseignement supérieur, la culture, les médias, la politique de l’enfance et d’aide à la jeunesse, les sports, etc.

T.D. / Image: Belga