Elections 2019 en Flandre : la N-VA en baisse, le Vlaams Belang monte, selon les résultats partiels

De premières tendances se dessinent en Flandre avec une N-VA en forte baisse et un Vlaams Belang qui monte.

► Scrutin régional

Selon les premiers résultats des élections, la N-VA arrive premier parti avec 27% des suffrages (31,9% en 2014), suivi du Vlaams Belang en forte progression à 18,5% (5,9% en 2014). Vient ensuite le CD&V ) à environ 15% (20,5% en 2014).

Selon de premiers résultats officiels pour les élections du parlement flamand, la N-VA perdrait quelques plumes. Le parti nationaliste resterait toutefois en position de force sauf en Flandre occidentale. A l’instar des premiers résultats fédéraux, le Vlaams Belang réaliserait une percée.

Dans le Brabant flamand, le gain le plus important pour les élections régionales flamandes semble être pour Groen, selon de premiers résultats officiels (10 bureaux dépouillés sur 796). La N-VA reste toutefois le plus gros parti.

A Anvers, avec un bureau seulement dépouillé sur 10, la N-VA perd légèrement du terrain, passant de 36,5% à 33,7%.

Dans le Limbourg, le Vlaams Belang deviendrait le deuxième parti, selon des résultats toujours partiels.

► Scrutin fédéral

Les premiers résultats des élections législatives à Saint-Trond confirment la tendance qui se dessine en Flandre: le Vlaams Belang gagne 20,5 points de pourcentage (pp) et la N-VA chute de 14,5 pp. Le plus gros parti dans la ville limbourgeoise est le sp.a avec 31% des voix (+9), indique la VRT. Le Vlaams Belang est deuxième avec 25,3%, suivi par l’Open Vld avec 14,7% et la N-VA (14,6%). Le CD&V accuse aussi une lourde chute avec 9,2% (-11,8 pp). Groen atteindrait tout juste le seuil électoral (fixé à 5% des voix).

A Tongres, la N-VA subit une perte substantielle, avec 11,9% (-12,4 pp), selon les premiers résultats annoncés par la VRT sur base d’un seul des trente bureaux de vote de l’arrondissement. L’Open Vld récolte 33,9% des voix (+14,2 pp) et le sp.a suit avec 18,5%. Le Vlaams Belang se stabilise avec 6,8% des bulletins. Le PVDA ainsi que Groen n’atteignent pas le seuil électoral, à en croire ces résultats très partiels.

A Kuurne, en Flandre occidentale, le Vlaams Belang s’annonce comme le plus gros parti, selon des résultats partiels obtenus par VTM. Le parti d’extrême droite grimpe à 25,9% des voix (+21,4 pp). La N-VA perd 9,3 pp (20%), le CD&V 5,3 (18%), le sp.a 2,1 (12,3%) et l’Open Vld 9,1 (5,7%). Groen est en hausse avec 13,1% des voix (+4,8) ainsi que le PVDA (4,9%, +2,5).

A Wervik, toujours en Flandre occidentale, le sp.a reste le parti le plus important avec 28,5% des voix, d’après les résultats partiels obtenus par VTM. Le Vlaams Belang gagne à nouveau en importance, devenant le deuxième parti avec 19,3% des voix. Le CD&V (16,1%), la N-VA (12,4%), l’Open Vld (11,6%) et Groen (4%) sont annoncés en perte. Le PVDA réaliserait une percée qui lui permettrait d’atteindre le seuil électoral.

Belga