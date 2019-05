Elections 2019 : Ecolo et le PTB peuvent sourire après leurs bons résultats

Si le Vlaams Belang est le grand gagnant des élections, Ecolo et le PTB peuvent également se réjouir des résultats de ce dimanche 26 mai. Pour les Verts, ces scores permettent d’envisager un futur au pouvoir alors que du côté du PTB, on se réjouit d’avoir été entendu.

“Nous avons gagné”. C’est le refrain classique d’après-élections. Mais si le PS reste le premier parti en Wallonie et à Bruxelles, le parti socialiste est en baisse. Tout le contraire d’Ecolo, qui est en nette progression et dont on pensait même que les scores seraient plus importants. De quoi légitimement espérer rentrer dans une coalition, après des années passées dans l’opposition.

Pour le PTB aussi, l’heure est à la fête. Le parti travailliste est passé de quatre à dix députés bruxellois, douze à la Chambre et même un au Parlement européen. Si l’ambition du parti n’est pas encore de faire partie du gouvernement, on se réjouit surtout du côté des militants du message qui semble être passé.

Que ce soit en vert ou en rouge, nul doute que la fête fut longue dans les QG de campagne.

■ Récit de Michel Geyer.