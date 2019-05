Elections 2019 : Agora veut créer une assemblée citoyenne composée de 89 Bruxellois

La liste Agora a obtenu un siège au Parlement bruxellois. La prochaine étape pour le parti consiste maintenant à créer une assemblée populaire non-officielle, composée de 89 Bruxellois, tirés au sort.

Avec 5.18% des voix, la liste Agora fait donc son entrée au Parlement avec Pepijn Kennis, seul élu. “Nous sommes dans une logique parlementaire dont le but n’est pas de changer le contenu ou les décisions qui sont prises, mais bien de changer le cadre du fonctionnement démocratique”, explique à la DH David Petit, membre d’Agora.

Pour se faire, la liste veut instaurer parallèlement au parlement régional une assemblée de 89 personnes, issues du public bruxellois. “Officiellement, elle ne sera pas reconnue. On va donc la créer nous-mêmes en tirant au sort les membres. Il y a un document qui recense tous les immeubles bruxellois et qui les a numérotés. On va tirer au sort des immeubles et envoyer des courriers aux gens, aller sonner aux portes, etc.”

Cette liste se veut représentative de la population. Agora a donc instauré des quotas afin que ces 89 Bruxellois soient les plus représentatifs de la Région. Il devra par exemple y avoir 52% de femmes, ce qui correspond au pourcentage de femmes au sein de Bruxelles.

L’objectif de cette assemblée citoyenne est de discuter d’intérêts généraux, de projets bruxellois ou encore de décisions parlementaires, afin de relayer ces discussions au Parlement, via Pepijn Kennis. “L’agenda sera totalement libre. Les membres pourront soit débattre des points discutés au parlement, soit introduire de nouveaux points. Le but est que tout soit relayé au niveau institutionnel”.

À terme, Agora ambitionne une officialisation de cette concertation populaire, de manière à ce qu’elle obtienne le même pouvoir que le Parlement bruxellois. “Quand ça sera le cas, notre liste Agora disparaîtra”, conclut David Petit.

T.D. / Image: Belga