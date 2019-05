Élections 2019 : à Bruxelles, 61 députés sont déjà élus au niveau communal

89 députés bruxellois (72 francophones et 17 néerlandophones) ont été élus ce dimanche pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et 15 autres ont obtenu un poste à la Chambre. Mais plusieurs d’entre eux avaient déjà un poste avant ce triple scrutin électoral.

Fin avril, nous avions scanné l’ensemble des listes de candidat.e.s bruxellois pour le Parlement bruxellois et la Chambre, et avions dévoilé ces candidat.e.s qui bénéficiaient déjà d’un poste, le plus souvent au niveau local, et qui se présentaient donc pour ces élections du 26 mai. Il est désormais temps de faire le point sur ces candidat.e.s qui risquent de cumuler ou qui ont du moins déjà obtenu un poste lors des élections communales.

60 élu.e.s ont ainsi déjà un poste au niveau local et risquent donc de cumuler lors de la prochaine législature. Certains pourraient toutefois sacrifier l’un de leurs postes pour se consacrer soit au niveau régional, soit au niveau local. C’est notamment ce qu’a décidé Philippe Close, qui avait un score lui permettant de siéger au Parlement bruxellois mais qui a décidé de se concentrer sur son poste de bourgmestre à la Ville de Bruxelles. Cette décision intervient également en raison d’un règlement interne au PS, indiquant qu’un bourgmestre d’une commune de plus de 50.000 habitants ne peut cumuler avec un autre poste exécutif.

Pas de décumul intégral

Au niveau de la Région bruxelloise, le décumul intégral n’a pas été voté en raison d’une majorité insuffisante dans le groupe néerlandophone, et il n’est donc pas interdit d’assurer une fonction de bourgmestre ou d’échevin en plus d’une fonction de député bruxellois ou fédéral. Toutefois, les partis ont décidé de suivre la même disposition européenne que le PS : pas de cumul en cas de poste exécutif dans une commune de plus de 50.000 habitants.

C’est au PS qu’on compte le plus d’élus locaux au Parlement bruxellois et à la Chambre, avec 16 députés régionaux et fédéraux (sur 20) qui ont déjà un poste au niveau communal, parmi lesquels le bourgmestre d’Evere Rudi Vervoort, le bourgmestre de Koekelberg Ahmed Laaouej et le bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir. Six élus du PS ont également un poste exécutif au niveau communal (échevin ou bourgmestre).

Le MR compte pour sa part 12 élus locaux dans les différents parlements (sur 16), dont quatre ont un poste exécutif local comme le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf et le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès. Le groupe Ecolo-Groen amène 10 élus communaux à la Région et au fédéral (sur 23), dont une a un poste exécutif local : l’échevine de Koekelberg Tinne Van der Straeten. DéFI suit avec 9 élus locaux (sur 12), dont un a un poste exécutif local : le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt.

4 élus locaux du PTB (sur 13) et du cdH (sur 7) seront à la Région bruxelloise et à la Chambre durant cette prochaine législature. Au cdH, trois des quatre élus locaux ont d’ailleurs un poste exécutif, comme le bourgmestre de Ganshoren Pierre Kompany. Alors que la N-VA et l’Open VLD emmèneront 2 élus communaux (sur 3) dans les différents parlements. Enfin, le sp.a comptera un élu local au Parlement bruxellois (sur 3) tout comme le CD&V qui aura une élue au niveau communal et au niveau régional (sur 1). Le député du Vlaams Belang, celui d’Agora et la députée de DierAnimal n’ont pour leur part pas de siège local.

► Voici la liste des élus locaux qui ont obtenu un siège au Parlement bruxellois ou à la Chambre

