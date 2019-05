Dirk De Block (PTB) : “On aura besoin de cette gauche authentique qui tire comme une locomotive les débats vers la gauche”

A ce stade, le PTB perce dans presque tous les cantons en Belgique. Dirk De Block (PTB) se félicite que les idées de gauche puissent influencer les débats politiques futurs.

“On est tous content évidemment, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, pas que à Anvers. C’est un parti qui est vraiment uni et qui trouve important que la gauche avance partout dans toutes les régions en Belgique. Donc, aussi en Flandre, on aura besoin de cette gauche authentique qui tire comme une locomotive les idées et les débats vers la gauche. On a vu en 2014 l’effet que Raoul Hedebouw a eu sur les débats. On a vu à quel point cela a mené des idées de gauche et des débats de gauche. On aura besoin de ces idées et débats dans les années à venir”, a déclaré Dirk De Block (PTB).

La Rédaction