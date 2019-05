Des problèmes informatiques perturbent les résultats à Bruxelles : Luc Hennart s’explique

Des problèmes de réseau sont survenus dimanche en début de soirée, perturbant la transmission des résultats depuis les bureaux principaux de canton vers le SPF Intérieur, indique ce dernier. Le problème, qui a touché la Wallonie mais aussi Bruxelles, a depuis lors été résolu.

Des techniciens du SPF Intérieur sont intervenus pour résoudre le problème le plus vite possible.

À la suite de la connexion de 70% de tous les bureaux principaux, le réseau a été saturé, avec pour conséquence qu’aucun nouveau bureau ne pouvait se connecter, explique le SPF Intérieur.

Des techniciens sont intervenus pour résoudre le problème le plus vite possible. Une fois la solution trouvée, elle a été transmise aux bureaux de canton. Certains d’entre eux ont ensuite mis plus de temps que d’autre à se connecter. Il n’y a, en revanche, pas eu de bug et la totalité et l’intégrité de toutes les données n’ont jamais été compromises, y assure-t-on.

Le problème est désormais “clairement résolu” et 99% des bureaux principaux de canton sont à présent connectés et peuvent transmettre leurs résultats. Luc Hennart, président du bureau principal de l’arrondissement électoral de Bruxelles, s’explique sur ces problèmes techniques à Bruxelles, à l’antenne de BX1. (avec Belga)

