Consultations bruxelloises : les discussions reprendront après le week-end d’Ascension

Après avoir rencontre Ecolo et le MR ce mercredi, Rudi Vervoort, ministre-président sortant de la Région bruxelloise, et Laurette Onkelinx, présidente du PS bruxellois, reprendront les discussions autour de la formation d’un nouveau gouvernement régional ce lundi.

Rudi Vervoort et Laurette Onkelinx ont entamé ce mercredi leurs consultations en vue de la formation d’un gouvernement à la Région de Bruxelles-Capitale. Alain Maron, co-président de la régionale bruxelloise d’Ecolo, et Zakia Khattabi, co-présidente d’Ecolo, ont ainsi été invités à la discussion en matinée, avant que le MR soit invité, avec Didier Reynders, président de la régionale bruxelloise du MR, et Charles Michel, président du parti libéral.

En raison du jeudi de l’Ascension, jour férié, aucune autre consultation n’est prévue. Pas plus que les prochains jours. Le PS bruxellois a décidé de programmer ses prochaines consultations dès la semaine prochaine.

Ainsi, lundi, à 15h00, ce sera au tour du président de DéFI, Olivier Maingain, d’être consulté. Le mardi 4 juin, à 10h, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort entendront Dirk De Block, pour le PTB. L’après-midi, à 15 heures, c’est la tête de liste du cdH pour la Région bruxelloise, Céline Fremault, qui sera attendue au BIP, siège du gouvernement bruxellois, où l’ensemble de ces entretiens seront organisés.

Le premier tour des consultations se terminera par un dialogue avec des partenaires extérieurs et notamment avec les partenaires sociaux bruxellois les jeudi 6 et vendredi 7 juin.

Du côté néerlandophone, Elke Van den Brandt qui mène, pour Groen, les négociations avec les groupes politiques néerlandophones représentés au parlement bruxellois, a déjà reçu les têtes de liste néerlandophones des partis démocratiques.

