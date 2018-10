BX1 vous fera vivre les résultats des élections communales en temps réel : voici le programme de ce dimanche

BX1 sera en direct de toutes les communes et vous proposera de suivre les résultats et les premières réactions en temps réel en télévision, sur son site internet et ses pages sur les réseaux sociaux.

Dimanche, toute la rédaction de BX1 sera mobilisée pour vous informer au mieux des résultats des élections communales dans les 19 entités de la Région bruxelloise ainsi que dans les 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise.

En télévision, BX1 proposera un direct de 18h00 jusque minuit avec résultats, décryptages, débats et réactions tout au long de la soirée, sans publicité ni interruption. Cette soirée sera animée par Jean-Christophe Pesesse, accompagné en plateau de Valérie Leclercq et de la politologue Émilie Van Haute. Catarina Letor s’occupera pour sa part de vous dévoiler les résultats au fur et à mesure du dépouillement.

18 journalistes seront présents sur le terrain et 14 d’entre eux pourront intervenir en même temps en direct pour vous dévoiler les toutes dernières informations tout au long de la soirée. Ils seront ainsi présents dans les lieux de rassemblement, lieux de négociation et les maisons communales pour tout savoir des coulisses de cette soirée.

L’émissions télévisée sera en outre diffusée sur notre site BX1.be, mais également en audio sur Vivacité Bruxelles.

Tous les résultats sur BX1.be

Durant toute la journée, le site internet de BX1 vous tiendra ainsi informés en temps réel des premiers résultats à la sortie des urnes et vous proposera les premiers scenarii des différentes communes au fil de l’après-midi et de la soirée. Vous découvrirez également les réactions des différents candidats, et les premières informations sur les futures majorités sur notre site BX1.be.

Lundi, toute la rédaction de BX1 sera encore mobilisée pour revenir sur la soirée électorale et les résultats complets du scrutin communal. Sur le site internet, tous les conseils communaux et les majorités seront ainsi à découvrir grâce à des infographies interactives. Et en télévision, des éditions spéciales sont programmées à 12h30 (de 30 minutes) et 18h00 (de 1 heure) pour des analyses, des décryptages et des réactions sur cette journée électorale.

Bref, ne manquez rien des élections communales avec BX1, médias de Bruxelles !

Gr.I. – Photo : BX1