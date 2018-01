Carrefour : première rencontre entre les syndicats et la direction cet après-midi

Les syndicats et la direction de Carrefour doivent se rencontrer cet après-midi à 14h. Six jours après l’annonce du possible licenciement de 1233 employés et la fermeture programmée de deux hypermarchés; les enjeux sont importants pour les syndicats.

Syndicats et direction se rencontrent pour la première fois cet après-midi au siège social de Carrefour à Evere. Les organisation syndicales attendent des précisions sur le plan de restructuration du groupe français en Belgique. Pour rappel, le 25 janvier dernier, la direction annonçait un plan de restructuration. Un plan qui menace au maximum 1233 emplois en Belgique : 1053 personnes dans les supermarchés et 180 au siège social de Carrefour, à Evere.

Aujourd’hui, débute donc la première phase de la loi Renault; celle de l’information. La direction devrait communiquer les détails du plan de restructuration. Le but pour les syndicats est de réduire au maximum la facture sociale. La direction a annoncé 1233 pertes d’emplois “au maximum”. Il y a donc là une marge de manœuvre pour les syndicats. Comme le précise Delphine Latawiec, secrétaire permanente responsable du secteur commerce à la CNE, dans les colonnes du Soir ce mercredi “Il y a les 297 travailleurs des hypers qui deviendront des Market (Westerlo, Brugge Sint Kruis et Haine-Saint-Pierre, NDLR). S’ils acceptent le passage dans la commission paritaire 202, ils auront leur place, en principe. Parce qu’un hyper, c’est 120 personnes en moyenne, un Market 80 ! Et il y a l’inconnue des 513 pertes d’emploi dans les hypermarchés.”