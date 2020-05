Ma ville, mon quartier : à la découverte de la rue Vanderborght à Jette, avec Laura

“Ma ville, mon quartier”, c’est votre émission bonus de BX1, à la découverte d’un quartier de la capitale au travers d’un de ses habitants.

Ce mardi, c’est Laura, comédienne, qui fait découvrir le quartier de la rue Vanderborght à Jette, non loin de la basilique de Koekelberg et du parc Elisabeth, un “quartier vert et convivial”, qui reste toutefois bien calme en cette période de confinement.

■ Réalisé par Nicolas Franchomme, avec Didier Vandergeeten.