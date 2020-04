Le bonus des Acteurs de Bruxelles : Gia Abrassart raconte son confinement

Gia Abrassart, journaliste indépendante et co-auteur avec Sarah Demart de l’ouvrage « Créer en postcolonie 2010 – 2015. Voix et dissidences belgo-congolaises » (Ed. BOZAR/Africalia), répond aux questions de Soraya Amrani dans ce nouveau bonus des Acteurs de Bruxelles.

En 2018, Gia Abrassart ouvre le Café Congo à Anderlecht, un lieu témoin de la vitalité artistique congolaise et qui invite à poser une réflexion sur les relations belgo-congolaises actuelles. Aujourd’hui, elle poursuit ce travail et raconte son confinement et ses futurs projets à Soraya Amrani.

► Découvrez le premier épisode bonus des Acteurs de Bruxelles avec Ibrahim Ouassari (Molengeek)

► Découvrez le deuxième épisode bonus des Acteurs de Bruxelles avec Chloé Overlau (Singa)

► Découvrez le troisième épisode des bonus des Acteurs de Bruxelles avec Thomas Prédour (Maison qui chante)

► Découvrez le quatrième épisode des bonus des Acteurs de Bruxelles avec Ariane Herman (Tulitu)

► Découvrez le cinquième épisode des bonus des Acteurs de Bruxelles avec Abdel Nasser