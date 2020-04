Le bonus des Acteurs de Bruxelles : Elise Boon (Fais-le toi-même) raconte son confinement

Elise Boon directrice artistique de l’ASBL Fais-le toi-même, raconte son confinement à Soraya Amrani dans ce nouveau numéro bonus des Acteurs de Bruxelles.

L’ASBL Fais-le toi-même est une structure qui promeut un réseau créatif et durable et propose une foule d’activités qui mettent en avant la récupération, la fabrication par soi-même et le lien avec son quartier, soit une production locale. Elise Boon en est la directrice artistique et présente son travail en cette période particulière.

