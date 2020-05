Le bonus d’Autrement : les jardins-potagers collectifs se déploient à Bruxelles

Autrement est de retour dans une version spéciale confinement enregistrée hors des studios, pour des numéros bonus à découvrir chaque vendredi sur BX1 et chaque semaine sur BX1.be.

Ce jeudi, on se rend au nord du bois du Laerbeek, à Jette, pour découvrir les jardins-potagers au cœur du Clos des Moutons, dont une partie est utilisée par une association spécialisée dans l’économie sociale. Ces jardins sont de plus en plus nombreux en Région bruxelloise et confirment l’intérêt des habitants pour ces potagers partagés.

■ Présenté et réalisé par Jean-Christophe Pesesse, avec Didier Vandergeeten.

