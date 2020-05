Jeremy Walsh, Condore, Henri PFR et Behind The Pines sont dans le 5e numéro bonus d’O.C.T.A.V.E

L’équipe d’O.C.T.A.V.E, l’émission musicale hebdomadaire de BX1, s’est mise en mode confinement et propose le cinquième épisode de sa version bonus.

Chaque semaine, Pierre Beaudot revient sur l’actu musicale, les sorties, les nouveaux clips, les lives d’artistes confinés, les projets originaux de nos artistes locaux. Sébastien Van Mulders, programmateur musical de la radio BX1, révèle pour sa part son coup de cœur. O.C.T.A.V.E Bonus est en ligne chaque samedi sur le site de Bx1 et diffusé en télé le dimanche à 18h30.

Au programme de ce cinquième épisode : Jeremy Walsh (live au Home Cooked Festival), Condore en mode confinement, coup de cœur au DJ Henri PFR, focus sur le Concours Circuit 2020 et Behind The Pines !

■ Une émission de Pierre Beaudot, avec Sébastien Van Mulders, montée par Didier Vandergeeten.