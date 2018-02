Les Bruxellois de l’année : le premier tour est terminé, votez pour les 20 derniers nommés

Comme chaque année, BX1 organise avec Le Soir, Vivacité Bruxelles et Vlan le grand rendez-vous qui anime la Région bruxelloise : les Bruxellois de l’année. 25 personnalités ou projets ont été retenus : cinq d’entre eux ont été éliminés après la semaine de votes. Vous pouvez voter dans chacune des catégories ci-dessous pour la personnalité ou le projet de votre choix.

Politique : Olivier Maingain (Défi), Céline Fremault (cdH), Philippe Close (PS), Alain Maron (Ecolo).

Société : la plateforme citoyenne, les guinguettes des parcs bruxellois, le personnel du Samusocial, l’école plurielle.

Culture : Angèle, l’expo “Islam, c’est aussi notre histoire”, Guillermo Guiz, le Théâtre Royal de la Monnaie.

Économie : les vélos Ahooga, Brussels Kitchen, Marc Coucke, Molengeek.

Sport : les Vanden Stock (football), Toma Nikiforov (judo), le RWDM (football), Amal Amjahid (ju-jitsu).

À vous de les départager et de désigner les Bruxelloises et les Bruxellois qui se sont montrés particulièrement brillants en 2017 en votant ci-dessous et sur notre page spéciale.