FSTVL : Glauque, Stuck in the Sound et Mustii pour conclure le BSF

Le Brussels Summer Festival édition 2019 est terminé, mais sur BX1, les concerts se poursuivent !

Pour conclure cette nouvelle fournée de FSTVL, l’équipe de Pierre Beaudot vous propose ce mardi une interview des rappeurs de Glauque, qui ont mis le feu à la Madeleine, un entretien avec les rockeurs français de Stuck in the Sound, et un extrait du concert de Mustii depuis le Mont des Arts.

