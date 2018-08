Brussels Summer Festival : la Stib retarde certains métros, voici toutes les informations à savoir

Suite au Brussels Summer Festival qui s’ouvrira ce mardi, de nombreux trams et bus seront déviés, annonce la Stib, qui va mettre en place des métros plus tardifs pour permettre aux festivaliers de rallier les quatre coins de la capitale.

Le Brussels Summer Festival ouvrira sa 17e édition ce mardi, pour cinq jours de concerts sur la place des Palais, la place du Musée, à la Madeleine et au Mont des Arts. Les festivaliers seront donc nombreux à rejoindre le centre de la capitale pour suivre les performances de Romeo Elvis X Le Motel, Orelsan ou encore Thirty Seconds to Mars. Face à cette affluence attendue, la Stib a annoncé la mise en place de métros en fin de soirée pour permettre le retour de ces festivaliers. Et plusieurs déviations sont mises en place suite aux installations des scènes, et ce depuis ce jeudi.

Concernant le métro :

Les métros circuleront plus tard entre le mercredi 15 et le samedi 18 août.

À partir de la station Parc, sur la ligne 1, un métro partira vers la Gare de l’Ouest à 00h46 et un autre vers Stockel à 00h39. Sur la ligne 5, un métro partira vers Érasme à 00h36 et un autre vers Herrmann-Debroux à 00h49.

À partir de la station Gare Centrale, sur la ligne 1, un métro partira vers la Gare de l’Ouest à 00h47 et un autre vers Stockel à 00h38. Sur la ligne 5, un métro partira vers Érasme à 00h37 et un autre vers Herrmann-Debroux à 00h48.

À partir de la station Trône, sur la ligne 6, un métro partira vers Élisabeth à 00h55 et un autre partira vers Roi Baudouin à 00h23.

Concernant les bus :

Plusieurs déviations sont mises en place suite à l’installation des scènes et à l’organisation du festival.

Sur la ligne 27, du 9 au 22 août, les bus en direction de la Gare du Midi sont déviés entre les arrêts Trône et Grand Sablon via la Porte de Namur et la place Louise. L’arrêt Royale n’est par contre pas desservi. En outre, du 15 au 18 août après 15h00, les bus en direction d’Andromède sont déviés entre les arrêts Petit Sablon et Trône via la Porte de Namur et la place Louise et l’arrêt Royale n’est pas desservi.

Sur la ligne 38, du 9 au 22 août, les bus en direction de la Gare Centrale sont déviés entre les arrêts Trône et Grand Sablon via la Porte de Namur et la place Louise. L’arrêt Trône situé dans la rue Ducale n’est par contre pas desservi. En outre, du 15 au 18 août après 15h00, les bus en direction de Héros sont déviés entre les arrêts Gare Centrale et Trône via la rue de la Loi et la rue Ducale. Les arrêts Bozar et Royale ne sont pas desservis lors de cette période.

Sur la ligne 71, du 9 au 22 août, les bus en direction de De Brouckère sont déviés entre les arrêts Porte de Namur et Royale via la place Louise. L’arrêt Trône n’est par contre pas desservi. En outre, du 15 au 18 août après 15h00, les bus en direction de Delta sont déviés entre les arrêts Gare Centrale et Trône via la rue de la Loi et la rue Ducale. Les arrêts Bozar et Royale ne sont pas desservis lors de cette période.

Sur la ligne 86, du 14 au 18 août après 17h00, les bus en direction de Gare Centrale sont déviés entre les arrêts César De Paepe et Gare Centrale via la place du Grand Sablon et la place Royale. L’arrêt Bibliothèque n’est par contre pas desservi.

Sur la ligne 95, du 9 au 22 août, les bus en direction de la Grand-Place sont déviés entre les arrêts Trône et Grand Sablon via la Porte de Namur et la place Louise. L’arrêt Royale n’est par contre pas desservi. En outre, du 15 au 18 août après 15h00, les bus en direction de Wiener sont déviés entre les arrêts Petit Sablon et Trône via la Porte de Namur et la place Louise et l’arrêt Royale n’est pas desservi.

Sur la ligne Noctis 11, du 10 au 18 août, les bus en direction de la Gare Centrale sont déviés entre les arrêts Porte de Namur et Royale via Arts-Loi et la rue de la Loi. L’arrêt Trône n’est par contre pas desservi. En outre, les 17 et 18 août, les bus en direction de Homborch sont déviés entre les arrêts Petit Sablon et Louise via la place Poelaert. Les arrêts Royale, Trône et Porte de Namur ne sont pas desservis durant cette période.

Sur les lignes Noctis 11 et 16, les 17 et 18 août avant 1h00, le terminus de la Gare Centrale est déplacé au terminus des lignes N06, N08, N09 et N10. Après 1h00, les bus desservent leur terminus habituel.

Autres moyens de transport :

Le festival rappelle qu’un parking pour les vélos sera mis à disposition des cyclistes du BSF sur la place Royale.

En voiture, le festival met en place deux parkings pour les personnes à mobilité réduite sur la rue des Sols et sur la place Royale. Pour les autres automobilistes, des parkings payants sont disponibles pour 5 euros la soirée (à partir de 19h) dans le parking Grand-Place, le parking Square Albertine et le parking Loi.

